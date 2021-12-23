Son dakika haberleri... Antalya'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 560 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kepez, Konyaaltı ve Korkuteli ilçelerinde sahte içki üretildiği tespit edilen fabrika, depo ve evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, 38 kilogram tütün, 29 kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Öte yandan, 2021'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildiği, 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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