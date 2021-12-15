Son dakika haberleri! Antalya'da sahte içki operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilenlerin yakalanması için düzenlenen "zehir" operasyonunda Antalya'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde bir miktar sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli için yakalama kararı çıkartılmış, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapılmış, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirilmişti.