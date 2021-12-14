Son dakika! ANTALYA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM İDDİASI - Son Dakika

Abidin Uçurum'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uçurum'un cenazesinin Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Olay, 12 Aralık 'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak çalışan Abidin Uçurum, iş yerinde fenalaştı. Gözlerinin görmediğini söyleyen Uçurum, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Uçurum, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

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