Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü - Son Dakika

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Uçurum, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi