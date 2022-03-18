Son dakika haberleri... Antalya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ticareti yapılan silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, O.G (31) ile E.G'nin (42) Konya'nın Beyşehir ilçesinden temin ettikleri tüfekleri Antalya'ya getirip satacakları bilgisine ulaştı.

Serik kara yolu Çandır Kavşağı'nda ekipler tarafından durdurulan 33 NPE 33 plakalı minibüste yapılan aramada 54 kısa namlulu pompalı ve otomatik tüfek, parçası eksik 100 adet tüfek ele geçirildi.

Araçta bulunan O.G ile E.G gözaltına alındı.