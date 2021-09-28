Son dakika haberleri... Antalya'da silah tehdidiyle marketten para çalan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Antalya'da yüzünde siyah maske, başında kapüşon ile markete giren şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki paraları alıp kaçtı.
??????? Muratpaşa ilçesi Konuksever mahallesi 808 Sokak'taki bir zincir marketin şubesine giren siyah maskeli ve kapüşonlu şüpheli, önce marketi gezdi. Market çalışanı M.Y'nin kasaya geçmesi üzerine silahını doğrultan şüpheli, kasayı boşaltmasını istedi.
Kasadaki yaklaşık 400 lirayı alan şüpheli, ara sokaklara yaya olarak kaçtı.
Market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markette incelemede bulundu.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve M.Y'nin ifadesinden eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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