Son dakika haberleri: Antalya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı.
Güzeloba Mahallesi 2314 Sokak'ta, 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, yakınlardaki özel hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen polis ve özel harekat timi, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, olay yerine yakın çalılık alanda pompalı tüfek ve tabanca bulundu.
İki grup arasında, daha önce yaşanan kavga nedeniyle husumet olduğu iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:59 - Kaynak: AA
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