Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

C.K, lokalin önündeki araçlara da ateş etti.

Sütçüler Caddesi'ndeki bir derneğe ait lokale gelen C.K, tabancayla garson Ergün Kocatürk'e (34) ateş etti.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var