Taksi ile bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde, seyir halindeki taksi ile bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Arif Düzgün yönetimindeki 07 T 3317 plakalı taksi, Düden Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliyle çarpıştı.
Sürücü Düzgün, adı henüz öğrenilemeyen bisikletliyi hastaneye götürmek istedi.
Teklifi kabul etmeyen bisikletli, yakınları tarafından kaza yerinden alınarak götürüldü.
Kaza anı taksinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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