Antalya'da tarihi Balbey'de yangın - Son Dakika

- Antalya'da tarihi Balbey'de yangın

Metruk bina yanarak kül oldu

ANTALYA - Antalya'nın tarihi Balbey Mahallesi'ndeki tescilli metruk bina, yanarak kül oldu. Mahalle muhtarı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında mahallenin yine bir faciadan döndüğünü belirtti.

Yangın, sabaha karşı 422 ve 424'üncü sokakların kesiştiği noktada bulunan tescilli metruk binada meydana geldi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, büyük panik yaşayarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, yangının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Balbey'in yine bir facianın eşiğinden döndüğünü belirterek, tepki gösterdi. Uyaroğlu, "Tescilli metruk ev yanarak kül oldu. Geçtiğimiz yıllarda hayati tehlike arz ettiğinden dolayı, komple yıkılması için başvurmadığım yer kalmamıştı" dedi.