Son dakika haberleri... Antalya'da tarlada traktör devrildi: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Elmalı ilçesi Ovacık Mahallesi'nde tarla sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Elmalı ilçesi Ovacık Mahallesi'nde tarla sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Olay, Elmalı ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Selim Gök (68), kendisine ait tarlayı pulluk takılı 07 RR 473 plakalı traktörüyle sürdüğü esnada devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gök'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:47

Kaynak: İHA

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