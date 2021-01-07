Son dakika haberleri... Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil