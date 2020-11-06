Son dakika haberleri | Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
06.11.2020 11:01
Son dakika haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Şaban B'nin kullandığı 07 AHF 446 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban Kiremitçi'ye (63) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Şaban B. ile Kiremitçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kiremitçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şaban B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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