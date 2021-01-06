Son dakika haberleri | Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
06.01.2021 20:11
Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Celal İbrahim Tomaç'ın (17) kullandığı 07 AJU 610 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
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