Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da demir bariyerlere çarpan panelvandan fırlayarak karşı şeritten gelen otomobile çarpan sürücü öldü.
Mahmut Yavaşcan yönetimindeki 32 AS 946 plakalı panelvan, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki alt geçitte demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle panelvandan fırlayan Yavaşcan, karşı şeritten gelen A.K. idaresindeki 07 AOA 794 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yavaşcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yavaşcan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü A.K. de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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