Üç otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Danabaş idaresindeki 16 JK 216 plakalı otomobil ile Hasan Uğuz yönetimindeki 48-SGF-4 yabancı plakalı otomobil, Antalya- Konya kara yolu Alacabel mevkisinde çarpıştı.

Kazada, savrulan yabancı plakalı otomobil ile Polat Akkan'ın kullandığı 34 BLF 648 plakalı otomobil de çarpıştı.

Kazada, yabancı plakalı aracın sürücüsü Hasan Uğuz, aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Ciğer ile 34 BLF 14 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülçin Akkan ve Beren Zişan Akkan yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uğuz ile Ciğer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.