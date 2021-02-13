Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, üçüncü derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması, belediye ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

İhbar üzerine Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde bir otele gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye ekipleri, üçüncü derece sit alanı olan bölgede kaçak yapılar inşa edildiğini tespit etti.

Ekipler, tutanak düzenleyerek çalışmaları durdurdu.

Bölgeye gelen mahalle sakinleri de işçilere ve otel yetkililerine tepki gösterdi.

Öte yandan, daha önceki hafta sonu kısıtlamasında da kaçak inşaat yapıldığı gerekçesiyle aynı otel hakkında tutanak düzenlendiği öğrenildi.