Son dakika haberleri... Antalya'da uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.
Kıraahmetler Mahallesi'nde operatör Hüsame Pişkin'in (32) hafriyat çalışması yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi, uçuruma yuvarlandı. Ağaca takılarak durabilen iş makinesinin operatörü Pişkin, hayatını kaybetti.
Pişkin'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:23 - Kaynak: AA
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