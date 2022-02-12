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Son dakika haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

12.02.2022 10:53
Son dakika haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ile evlerde yapılan aramada, 610 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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