Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli H.S, D.C. ve M.Y'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.S'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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