Son dakika haberleri... Antalya'da uzaklaştırma kararına rağmen eve girmeye çalışan eski eş gözaltına alındı - Son Dakika

İddiaya göre Dilek G, 31 Mayıs'ta Kepez ilçesindeki evinde eski eşi A.O. tarafından darbedilmiş, darp raporu alan Dilek G. şikayetçi olmuştu.

Dilek G, A.O'nun yakalanmış olmasının güzel bir gelişme olduğunu, tutuklanmasını istediğini söyledi.

Bekçilerin kendisini fark ettiğini görünce kaçan A.O, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Antalya 'da eski eşini darbettiği gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal eden şüpheli, yakalandı.

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