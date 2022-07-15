Son dakika haberi... Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

15.07.2022 18:09

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narenciye Mahallesi Altın Sokak'taki bir evde yangın meydana geldi. Aynur Aytekin isimli vatandaşa ait olan evin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın esnasında evde kimse bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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