Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

01.04.2021 20:51

Son dakika habere göre Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen bir kadın hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen bir kadın hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6117. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Evde dumandan etkilenen G.A. (37) çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

G.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinde Bora Karakeçili, alevleri görerek olay yerine geldiğini ve yardım etmek amacıyla camları kırdığı sırada içeride birinin olduğunu fark ettiğini söyledi.

Karakeçili, "Kapıyı kırarak içeriye girmek zorunda kaldım. Sırtımda kapıya kadar çıkardım, bir arkadaşla da yola kadar çıkardık. Arka odalara da baktım başkası var mı diye ama kimse yoktu." dedi.

Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

İtfaiye, Antalya, Yangın, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı
Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
22:03
Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki         
21:49
Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi         
21:10
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi         
19:40
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu         
13:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 22:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei