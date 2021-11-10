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Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak

10.11.2021 12:00
Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen Antalya'daki orman yangınında zarar gören 60 bin hektarlık alan, yangının izlerini silecek ilk fidanın toprakla buluşmasına hazır.

Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen Antalya'daki orman yangınında zarar gören 60 bin hektarlık alan, yangının izlerini silecek ilk fidanın toprakla buluşmasına hazır.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangında zarar gören ormanların yeniden yeşerebilmesi için çalışılıyor. Bir yandan bölgede yanan ağaçlar kesilerek ülke ekonomisine kazandırılırken, bir yandan da toprak yeni fidanlar için hazırlanıyor.

Yangın boyunca sahada olan ve yaşananları haber, fotoğraf ve görüntülerle gözler önüne seren AA ekibi, yanan alanlarda yapılan çalışmaları da helikopterle havadan görüntüledi.

Bu mevsim 4 milyon fidan dikilecek

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde 4 noktada başlayan, ardından Akseki, Alany ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan yangında toplam 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 yerleşim alanının da etkilendiğini, çok sayıda hayvanın telef olduğunu, bin 500 civarında da ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü hatırlatan Dikici, yangını büyük bir doğal afet olarak nitelendirdi.

Afetin izlerini silmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Dikici, alanı temizlediklerini ve yanan 5 milyon 300 bin metreküp ağacı ihaleyle satarak ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirtti.

Bazı alanları kendi tohumuyla gençleştireceklerini anlatan Dikici, gerek ağaçların kozalaklarından düşen gerekse kendi imkanlarıyla yaklaşık 70 bin ton tohumu toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Yaklaşık 15 bin hektar alanda sürüm yaparak fidan dikeceklerini aktaran Dikici, makinelerle sürüm yapılamayan 14 bin hektar alanı da kendi kendini yenilemesi için bırakacaklarını söyledi.

Son 5 yılda gençleştirme yapılan, üstünde hiçbir emval bulunmayan sahaların sürümünü tamamladıklarını belirten Dikici, "Bu yıl orman fidanlığımızda yetiştirdiğimiz 4 milyon fidanı bu mevsimde buraya dikeceğiz. Yanan alanların yeniden eski haline dönmesi için toplamda 26 milyon fidan dikeceğiz, tohumla gelecek fidanların haricinde." diye konuştu.

İlk fidan perşembe günü toprakla buluşacak

Dikici, 2019'da Geleceğe Nefes Kampanyası ile başlayan 11 Kasım fidan dikme etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 81 ilde tören düzenlendiğini anımsattı.

Antalya'daki törenin bu yıl Manavgat'ta gerçekleştirileceğini belirten Dikici, bütün kamu, sivil toplum kuruluşlarını, öğrencileri, vatandaşları perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek törene davet ederek, "Manavgat'ın yeşillenmesine hep beraber katkıda bulunalım." dedi.

Buradaki çalışmaları gelecek sene tamamlayacaklarını bildiren Dikici, şunları söyledi:

"Bu ağaçların temizlenmesi nisan, mayısı bulacak. Yazın yine temizlediğimiz sahalarda sürümü tamamlayacağız. Gelecek yıl dikim mevsiminde yeniden fidan dikerek işimizi bitireceğiz. Soluduğumuz havanın temiz olması için, iklim değişikliğine karşı tek argüman elimizdeki ormanlarımızı tekrar yeşil hale getirelim. Yeşil Türkiye için herkesi buraya davet ediyorum. İlk fidanı 11 Kasım etkinliğinde dikilecek. Çünkü yağmurlarımız yeni yağdı. Toprağın belli bir rutubete kavuşması lazım ki biz fidan dikebilelim. Perşembe günü 136 hektarlık alanda yaklaşık 200 bin fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz, bu mevsimde toplamda ise 4 milyon fidan dikeceğiz."

Ormanların herkese ait olduğunu belirten Dikici, gelecek nesillere daha yeşil kalabilmesi için daha iyi sahiplenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak
Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak
Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak
Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak
Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak

Togo Cumhuriyeti, Manavgat, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak - Son Dakika
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