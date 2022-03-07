Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı

07.03.2022 21:37

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Göreve giden polis aracı ile Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 NS 555 plakalı otomobil çarpıştı.

Kontrolden çıkan polis aracı, karşı yolun kaldırımında durdu.

Kazada yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı - Son Dakika
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