Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında D-400 karayolu hastane kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Anamur yönüne seyreden Bahri G. idaresindeki 06 BCS 857 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hilal A. idaresindeki 07 ADJ 897 plaka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Hilal A. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer sürücü Bahri G. de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kaza nedeniyle Alanya- Anamur istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için kavşakta önlem aldı. Trafik araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.