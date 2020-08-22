Son dakika haberleri... ANTALYA Hırsız sanılıp ihbar edildi, keçinin sahibi olduğu anlaşıldı - Son Dakika

Hırsız sanılıp ihbar edildi, keçinin sahibi olduğu anlaşıldı

Antalya'da motosikletinin arkasına bağlı römorkla, keçi hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi, polisi harekete geçirdi. Motosikleti durduran polis, hayvanın sürücüye ait olduğunu belirledi.

Olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Kral Yolu'nda meydana geldi. Arkasında römork takılı bir motosiklet sürücüsünün, yavru keçi hırsızlığı yaptığını iddia eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Abdurahman Ertok (50) yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan araştırmada keçinin Ertok'a ait olduğu belirlendi. Ertok, "Keçimiz rahatsız olduğu için motosiklete arkasına taktığımız römorkla taşıyorduk. Bizi hırsız sanıp, ihbarda bulunmuşlar. Polisin duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.