Programa, Şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın emekli polis memuru olan Babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şube müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi - Son Dakika

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