Son dakika haberleri: Antalya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri, akredite edilen timler arasında yer aldı - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timleri, akredite edilen olay yeri inceleme timleri arasına girdi.
Olay yeri inceleme timlerinin, ulusal ve uluslararası platformlarda yeterliliğinin, geçerliliğinin, görünürlüğünün ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca Türk Akreditasyon Kurumu'na başvuru süreci başlatıldı.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi projeye dahil edildi.
Tim, İSO/ İEC 17020 şartlarını karşılayan olay yeri inceleme süreçleri ile Avrupa modeli oluşturmayı ve olay yeri inceleme süreçleri hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.
Kaynak: AA
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