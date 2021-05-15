Son dakika haberleri! ANTALYA KAMYONET 200 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin yaklaşık 200 metre uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü İbrahim Aslan (39) yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Volkan Özalp (35) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Sugözü Mahallesi Soğukoluk Yaylası Çal mevkiinde meydana geldi. Yayladan ilçe merkezine seyir halindeki İbrahim Aslan'ın kullandığı 07 UC 700 plakalı kamyonet viraja girdiği anda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araçta bulunan Koru Mahallesi muhtarı Volkan Özalp kapıyı açıp dışarı atlamayı başarırken, sürücü İbrahim Aslan ise taklalar atarak yaklaşık 200 metre uçurumdan yuvarlanan kamyonetin içinden çıkamadı.

Yaralı Volkan Özalp'ın haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Ekipler kamyonetin bulunduğu noktaya güçlükle ulaşabildi. Hurdaya dönen kamyonetin yanında İbrahim Aslan'ın cansız bedeni bulundu. İbrahim Aslan'ın cansız bedeni; itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kazayı görüp gelen vatandaşların yardımı sonucu yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yola çıkarıldı. Yaralı Volkan Özalp ise ilk müdahalesinden sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İbrahim Aslan'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra cenaze aracına konularak morga götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANE ÖNÜNE GELDİLER

Volkan Özalp'in yaralandığını duyan ailesi ve tanıyanlar ise hastaneye geldi. Yaralı Özalp'ın tedaviye alınmasının ardından kalabalık dağıldı.