Son dakika haberleri! ANTALYA Kızının düğünü için barışan eşini kıskançlık yüzünden öldürmüş - Son Dakika

Kızının düğünü için barışan eşini kıskançlık yüzünden öldürmüş

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barışan eşi Dudu Çağın'ı (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve komşusu tarafından yol kenarında otostop çekerken yakalanan Metin Çağın (41) tutuklandı. Şüpheli ifadesinde eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi. Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos salı günü, saat 18.00 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; 7 çocuk annesi Dudu Çağın ile Metin Çağın, bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Çağın, geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Metin Çağın ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Metin Çağın, tartışma sırasında Dudu Çağın'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kaçtı.

KOMŞUSU TANIYIP, YAKALADI Polisin her yerde aradığı şüpheli koca Metin Çağın, dün sabah, Antalya- Serik karayolunun Cumalı mevkisinde otostop çekerken yakalandı. Metin Çağın ile aynı mahallede yaşayan Dursun Kara, yanındaki 2 arkadaşıyla yol kenarında otostop çeken Metin Çağın'ı gördü. Kara ve arkadaşları yüzünde maske olan bitkin haldeki Metin Çağın'ı yakalayıp, polisi aradı. Antalya merkeze gitmek üzere otostop çektiği belirlenen Metin Çağın, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ONU BİZE VERİN'

Dudu Çağın'ın yakınları ve mahalle sakinleri ise Serik Polis Merkezi önüne giderek, "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O hunharca cinayet işledi" diye bağırdı. Dudu Çağın'ın babası Durmuş Kara ise fenalık geçirdi. Acılı baba yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Polis toplanan kalabalığı şüphelinin merkezde olmadığını söyleyerek, evlerine gönderdi. KISKANÇLIKTAN ÖLDÜRMÜŞ

Metin Çağın, dün akşam geç saatlere kadar süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Çağın çıkarıldığı nöbetçe mahkemece tutuklandı. Metin Çağın, savcılık ve mahkemedeki ifadesinde eşini kıskançlık yüzünden bilerek ve isteyerek öldürdüğünü söyledi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)