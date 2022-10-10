Son Dakika | Antalya merkezli suç örgütü operasyonuna 16 tutuklama - Son Dakika
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Son Dakika | Antalya merkezli suç örgütü operasyonuna 16 tutuklama

10.10.2022 11:41

Son dakika habere göre Antalya merkezli suç örgütü operasyonuna 16 tutuklama Adresleri tek tek basıp şüphelileri gözaltına aldılar: O anlar polis kamerasında Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden adliyeye sevk edilen 35'inin...

Antalya merkezli suç örgütü operasyonuna 16 tutuklama

Adresleri tek tek basıp şüphelileri gözaltına aldılar: O anlar polis kamerasında

ANTALYA - Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden adliyeye sevk edilen 35'inin 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak" suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Örgüt mensuplarının suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu gücü kullanarak Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Birden fazla kişiyle silahla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla ve var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu gücü kullanarak Tehdit, Göçmen Kaçakçılığı, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme, Vergi Kaçakçılığı (Sahte fatura), Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık olmak üzere birçok farklı suçu işledikleri tespitler edildi.

04 Ekim tarihinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin işyerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, el telsizleri, araç çakar lamba ve sireni, suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheli şahıstan 12'isi ifadeleri alındıktan sonra KOM Şube Müdürlüğünden salıverildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 32 şüpheliden 1'i Cumhuriyet Savcılığınca ifade akabinde serbest bırakılırken 9 şüpheli Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak, 6 şüpheli ev hapsi ile serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Antalya merkezli suç örgütü operasyonuna 16 tutuklama - Son Dakika

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