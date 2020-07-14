Minik fenomen Aras'tan, kask uyarısı

SOSYAL medyada ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen, hikaye kitabında motosiklete binen bir çocuğun kask takmadığını görünce 'Neden kask takmadın?' diye tepki veren Aras Özadalı'nın (3) babasıyla diyaloğu ve kamu spotu niteliğindeki videosu, 400 binin üzerinde görüntülendi.

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve videolar sayesinde fenomene dönüşen Aras Özadalı, geçen aylarda 'Cookie Challenge' paylaşımıyla dikkati çekti. Babasının masası üzerine kurabiye bırakıp 'Ben gelene kadar bunu yeme' sözlerinin ardından minik Aras'ın kurabiyeye uzun süre bakıp yememesi, binlerce kez izlendi. Ailesinin çektiği videolarla fenomen haline gelen, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri, binlerce beğeni topladı.

Son olarak Aras Özadalı'dan kamu spotu niteliğinde yeni bir video geldi. Babasının okuduğu hikaye kitabındaki motosiklet arkasına binen küçük bir çocuğun resmini gören Aras'ın, 'Sen neden kask takmadın" demesi üzerine babası, "Ben kask takmayı unuttum. Babamın kaskı var benimki yok" dedi. Bunun üzerine minik Aras, 'Sen kaskını evde mi unuttun' Neden takmadın? Peki neden otobüse binmedin? O zaman düşebilirsin. ya da bir yerini kırabilirsin. Kafana kask takmalısın. Neden takmadın? Ama takmıyosun" diye tepki verdi. Minik Aras'ın duyarlı davranışının yer aldığı video, 400 binin üzerinde görüntüleme aldı.