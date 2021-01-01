Son dakika haberleri! Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yıla sessiz girildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yıla sessiz girildi

01.01.2021 00:27
Son dakika haberleri! Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yıla sessiz girildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yılbaşında sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yılbaşında sessizlik hakim oldu.

Salgın yüzünden dün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama nedeniyle sokak ve caddelerin boş kaldığı Antalya'da, kentin yılbaşı gecelerinde oldukça hareketli olan açık alanları tenhalaştı.

Konyaaltı ilçesinde kurulu 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaba "Hoş geldin 2021" yazısının yansıtılması renkli görüntü oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Merkez ilçe Menteşe'deki sokak ve caddeler boş kaldı. Polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Bodrum ilçesindeki Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde de sessizlik hakim oldu.

Marmaris'te Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanlarıyla Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde sakinlik yaşandı.

Fethiye'de de meydanlar, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Isparta

Isparta'da kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin bazı noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Burdur

Burdur'da yeni yıla saatler kala getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı.

Cumhuriyet ve Şeker meydanlarını polis ekipleri, demir bariyerlerle kapattı.

Ekipler, denetimlerini Atatürk, Gazi ve İstasyon caddelerinde ve Köprübaşı mevkisinde yoğunlaştırdı.

Mahalle ve sokaklarda da denetimler yapıldı.

Isparta, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni yıla sessiz girildi - Son Dakika


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