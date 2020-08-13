Son dakika haberleri... Antalya OSB'de yangın - Son Dakika

Antalya OSB'de yangın

-Kimyevi madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

ANTALYA - Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyevi madde fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan sanayi bölgesindeki bir kimyevi madde fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenler hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.