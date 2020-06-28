Son dakika haberleri! ANTALYA SERİK Park halindeki araç yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! ANTALYA SERİK Park halindeki araç yandı

Son dakika haberi... Park halindeki araç yandıANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki hafif ticari araç çıkan yangında maddi hasar gördü.

Park halindeki araç yandı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki hafif ticari araç çıkan yangında maddi hasar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Gülsün Süleyman Süral Caddesi üzerinde park halindeki 07 YHL 25 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın yandığını gören Mustafa Cirit adlı vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ANTALYA SERİK Park halindeki araç yandı - Son Dakika

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