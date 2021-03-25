Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven' - Son Dakika

Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven'

25.03.2021 09:46

Son dakika haberler: 'Simitçi Dede'den self servis 'güven'Antalya'da tezgahına 'Olmasını istediğim hayatı bu küçük simit teknemle hayata geçirmek istiyorum.

'Simitçi Dede'den self servis 'güven'

Antalya'da tezgahına 'Olmasını istediğim hayatı bu küçük simit teknemle hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğin ürünü alıp, tezgahın içine bırakabilirsiniz' yazısı asan 'Simitçi Dede' 71 yaşındaki Demir Topçuoğlu'dan alış veriş yapan müşterileri tezgaha parasını bırakıp ayrılıyor. Antalya'da oturan işçi emeklisi Demir Topçuoğlu, 15 ay önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, evinin yakınında simit tezgahı açmak istedi. Belediyenin talebi kabul etmesi üzerine Topçuoğlu, Konyaaltı Sahili'ne simit tezgahını kurdu. Simit satarken kibarlığı ve hoşgörüsüyle kısa sürede müşterilerinin sevgisini kazanan Topçuoğlu, 'Simitçi Dede' olarak anılmaya başlandı. İnsanların birbirine güvendiği bir dünyayı amaçlayan Topçuoğlu, tezgahına 'Olmasını istediğim hayatı bu küçük simit teknemle hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğin ürünü alıp, tezgahın içine bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim' yazısı astı. MÜŞTERİ ÜCRETİ SİMİT TEZGAHINA BIRAKIYOR

Simit tezgahındaki yazının yanına ürünlerin fiyat listesini de ekleyen Topçuoğlu, insanların birbirine güvendiği bir dünya hayalini 'simit teknem' dediği tezgahında hayata geçirmeye çabaladı. Günlük ihtiyaçlarını gidermek, yakın çevresiyle bir arada olabilmek için simit tezgahında uzun süre vakit geçiremeyen Simitçi Dede'den alış veriş yapan müşterileri, satın aldıkları ürünün ücretini tezgaha bırakmaya başladı. Simitçi Dede'yi tanımayan müşterileri de simit tezgahındaki yazıyı okuduktan sonra kısa süreli şaşkınlığın ardından alışverişine devam edip, yazıldığı gibi ücreti ödemeye devam etti.

'İNSANLARA GÜVENİYORUM'

Her gün erken saatte uyanıp, tezgahını düzenlediğini, simitlerini sıraladığını anlatan Topçuoğlu, insanların mesaiye, öğrencilerin okula yetişmeye çalıştığı ve telaşlı olduğu sabah saatlerinde tezgahında bulunup, satış yaptığını anlattı. Bu süre diliminde müşterileriyle sohbet ettiğine de değinen Topçuoğlu, günlük yaşamını sürdürebilmek, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun süre tezgahta bulunamadığına değindi. Belirli saatlerde tezgahını kontrol edip, düzenleme yaptığını aktaran Topçuoğlu, " Bazı zamanlar esnaf arkadaşlarımı ziyarete gidiyorum ya da deniz kenarında hava alıyorum. Benim yokluğumda tezgahımdan alış veriş yapanlar ücretini bırakıyor. Bazı zamanlar geldiğimde ürünlerim bitmiş oluyor. Ben insanlara güveniyorum. Herkesten çok güzel sözler söylüyor. Benim alış veriş sistemimi beğeniyorlar" dedi.

'GÜVENSİZLİK OLAN YERDE MUTLULUK OLMUYOR'

Çevresindekilerin kendisine güvenmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah 5'te gelip tezgahımı açıyorum. Ürünleri satmaya başlıyorum. Sonra arkadaşlarıma gidiyorum. Denize gidiyorum, denizi izliyorum. Sıkıldığımda eve gidiyorum, ihtiyaçlarımı karşılayıp dinleniyorum. Bu yazıyı insanların birbirine güven duygusunun artması için yazdım. Güvensizliğin olduğu yerde mutluluk olmuyor. Ben bu yazıyla güven tazeledim. Ben de mutluyum müşterilerim de. Burada olmadığım zaman insanlar gelip alacağını alıyor, para bırakıyor. Bazen de sonradan veriyor. Parası yoksa da alıp gidebilir. Ben mutluyum. İnsanlar da bunu çok güzel karşılıyor."

Simit satın alan Nazife Özkan, "Olmasını istediği bir yaşam tarzını sürdürmesi, istediği gibi yaşaması çok güzel, özgürlük gibi bir şey. Simit alırken Simitçi Dede burada olmasaydı parasını, bırakıp giderdim" dedi. Aynı caddede market işleten Ahmet Anlayış, "Dede burada olmadığı zaman ben de gelip, simit alıyorum. Parasını tezgaha bırakıyorum. Bazen bozuk olmuyor o zaman sonradan gelip parasını veriyoruz. İnsanlar tarafından sevilen biri. Adı Demir ama 'dede' olarak biliyoruz. Kendisi çok sevilen biri. O insanlara güvendiği için insanlar da ona güveniyor. İşini severek yapıyor. Biz de onu çok seviyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven'
Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven'
Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven'
Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili, Antalya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'ı aradı: O ne frikikti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'ı aradı: O ne frikikti ya Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi
Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek         
09:59
Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu         
09:48
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi         
08:57
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
Kızların tekme tokat kavgasını kimse ayıramadı! Evire çevire böyle dövdüler Kızların tekme tokat kavgasını kimse ayıramadı! Evire çevire böyle dövdüler         
18:12
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 10:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei