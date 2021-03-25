Son dakika haberleri! ANTALYA 'Simitçi Dede'den self servis 'güven' - Son Dakika

'Simitçi Dede'den self servis 'güven'

Antalya'da tezgahına 'Olmasını istediğim hayatı bu küçük simit teknemle hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğin ürünü alıp, tezgahın içine bırakabilirsiniz' yazısı asan 'Simitçi Dede' 71 yaşındaki Demir Topçuoğlu'dan alış veriş yapan müşterileri tezgaha parasını bırakıp ayrılıyor. Antalya'da oturan işçi emeklisi Demir Topçuoğlu, 15 ay önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, evinin yakınında simit tezgahı açmak istedi. Belediyenin talebi kabul etmesi üzerine Topçuoğlu, Konyaaltı Sahili'ne simit tezgahını kurdu. Simit satarken kibarlığı ve hoşgörüsüyle kısa sürede müşterilerinin sevgisini kazanan Topçuoğlu, 'Simitçi Dede' olarak anılmaya başlandı. İnsanların birbirine güvendiği bir dünyayı amaçlayan Topçuoğlu, tezgahına 'Olmasını istediğim hayatı bu küçük simit teknemle hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğin ürünü alıp, tezgahın içine bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim' yazısı astı. MÜŞTERİ ÜCRETİ SİMİT TEZGAHINA BIRAKIYOR

Simit tezgahındaki yazının yanına ürünlerin fiyat listesini de ekleyen Topçuoğlu, insanların birbirine güvendiği bir dünya hayalini 'simit teknem' dediği tezgahında hayata geçirmeye çabaladı. Günlük ihtiyaçlarını gidermek, yakın çevresiyle bir arada olabilmek için simit tezgahında uzun süre vakit geçiremeyen Simitçi Dede'den alış veriş yapan müşterileri, satın aldıkları ürünün ücretini tezgaha bırakmaya başladı. Simitçi Dede'yi tanımayan müşterileri de simit tezgahındaki yazıyı okuduktan sonra kısa süreli şaşkınlığın ardından alışverişine devam edip, yazıldığı gibi ücreti ödemeye devam etti.

'İNSANLARA GÜVENİYORUM'

Her gün erken saatte uyanıp, tezgahını düzenlediğini, simitlerini sıraladığını anlatan Topçuoğlu, insanların mesaiye, öğrencilerin okula yetişmeye çalıştığı ve telaşlı olduğu sabah saatlerinde tezgahında bulunup, satış yaptığını anlattı. Bu süre diliminde müşterileriyle sohbet ettiğine de değinen Topçuoğlu, günlük yaşamını sürdürebilmek, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun süre tezgahta bulunamadığına değindi. Belirli saatlerde tezgahını kontrol edip, düzenleme yaptığını aktaran Topçuoğlu, " Bazı zamanlar esnaf arkadaşlarımı ziyarete gidiyorum ya da deniz kenarında hava alıyorum. Benim yokluğumda tezgahımdan alış veriş yapanlar ücretini bırakıyor. Bazı zamanlar geldiğimde ürünlerim bitmiş oluyor. Ben insanlara güveniyorum. Herkesten çok güzel sözler söylüyor. Benim alış veriş sistemimi beğeniyorlar" dedi.

'GÜVENSİZLİK OLAN YERDE MUTLULUK OLMUYOR'

Çevresindekilerin kendisine güvenmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah 5'te gelip tezgahımı açıyorum. Ürünleri satmaya başlıyorum. Sonra arkadaşlarıma gidiyorum. Denize gidiyorum, denizi izliyorum. Sıkıldığımda eve gidiyorum, ihtiyaçlarımı karşılayıp dinleniyorum. Bu yazıyı insanların birbirine güven duygusunun artması için yazdım. Güvensizliğin olduğu yerde mutluluk olmuyor. Ben bu yazıyla güven tazeledim. Ben de mutluyum müşterilerim de. Burada olmadığım zaman insanlar gelip alacağını alıyor, para bırakıyor. Bazen de sonradan veriyor. Parası yoksa da alıp gidebilir. Ben mutluyum. İnsanlar da bunu çok güzel karşılıyor."

Simit satın alan Nazife Özkan, "Olmasını istediği bir yaşam tarzını sürdürmesi, istediği gibi yaşaması çok güzel, özgürlük gibi bir şey. Simit alırken Simitçi Dede burada olmasaydı parasını, bırakıp giderdim" dedi. Aynı caddede market işleten Ahmet Anlayış, "Dede burada olmadığı zaman ben de gelip, simit alıyorum. Parasını tezgaha bırakıyorum. Bazen bozuk olmuyor o zaman sonradan gelip parasını veriyoruz. İnsanlar tarafından sevilen biri. Adı Demir ama 'dede' olarak biliyoruz. Kendisi çok sevilen biri. O insanlara güvendiği için insanlar da ona güveniyor. İşini severek yapıyor. Biz de onu çok seviyoruz" diye konuştu.