Son dakika haberleri... ANTALYA TIR'ın kopan lastik kaplaması orman yangınına neden oldu - Son Dakika

TIR'ın kopan lastik kaplaması orman yangınına neden oldu

*- Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki TIR'ın kopan lastik kaplamasının ormanlık alana düşmesi sonucu çıkan yangında 3 dönüm yanarak zarar gördü.

Yangın bugün saat 14.00 sıralarında Antalya- Konya karayolunun Manavgat'ın Taşkesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleriyle birlikte yangın söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yapılan araştırmada karayolunda seyreden 07 LIG 26 plakalı TIR'ın lastik tekerinin kaplamasının soyulup fırlayarak, ormana düşmesinin ardından yangın çıktığı belirlendi. TIR şoförü jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü