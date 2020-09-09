Tuğla deposunda yangın

ANTALYA'da plastik malzemelerin de bulunduğu tuğla deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında deponun yanındaki bir işyeri de zarar gördü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Yıldırım'a ait tuğla deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek bir anda bütün depoyu sardı. Depoda bulunan plastik ürünler de tutuşunca gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin büyümesi nedeniyle deponun yanındaki bir işyeri de zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.