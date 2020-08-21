Son dakika haberleri! ANTALYA Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika

Son dakika haberleri! ANTALYA Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri

Son dakika habere göre Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiriAntalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli 47 günübirlik tur teknesine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor.

Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri

Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli 47 günübirlik tur teknesine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor. Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.

Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda günübirlik tur teknelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçiler, ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Ziyaretçilere sosyal mesafeye uyulması, maske kullanımı konusunda uyarı yapılan teknelerde, hijyen kurallarının anlatıldığı broşürler de yer alıyor. Limanda demirli 47 teknede gün boyu gerçekleştirilen 45 dakika ile 6 saat aralığındaki turlarda koronavirüs tedbirlerine özenle uyduklarını anlatan Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.

Denetimlerde teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldığını anlatan Demircan, günübirlik tur teknelerinde uyguladıkları koronavirüs tedbirlerini şöyle anlattı:

"Bilet satış bankolarımızda dezenfektanlarımız var. Maskesi olmayanlara da banko önünde ya da tekne içerisinde ücretsiz olarak maske veriyoruz. Ziyaretçiler ateşleri ölçüldükten sonra teknelerimize biniyor. Zaman zaman açıkta ya da kıyıda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetim yapıyor. Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda kapasitemizi yüzde 50 düşürdük. 90 kişilik bir teknede 45 kişiyi alabiliyoruz. Personel de tekne içerisinde vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıları sürekli oluyor. Müşteriler zaten birbirlerinden ayrı oturuyor. Teknelerimizin içerisinde de dezenfektanlarımız mevcut. Tekneler içerisinde alınması gereken ne kadar önlem varsa alınmış durumda." Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, günübirlik tur teknelerine uyguladığı program dışı denetimde 319 gemiden 16'sına idari para cezası uygulandığı açıklanmıştı.

Son dakika haberleri! ANTALYA Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abdullah Demircan, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ANTALYA Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi         
20:04
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz         
19:51
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı         
18:05
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı         
17:59
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı         
17:05
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti         
15:23
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu         
13:53
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var         
10:23
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu         
02:56
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 00:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! ANTALYA Tur teknelerinde 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei