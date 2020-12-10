Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizden birinin kimliği belli oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinde, bugün saat 15.25'te, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un acı haberi, Antalya'da oturan ailesine verildi.

Evin önüne belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kurulurken, şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Şehit Yüzbaşı'nın 2 kardeşi olduğu, erkek kardeşinin de kendisi gibi yüzbaşı, kız kardeşinin ise öğrenci olduğu kaydedildi.

CENAZE YARIN DEFNEDİLİYOR

Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, yarın düzenlenecek askeri törenin ardından havayolu ile Antalya'ya getirilecek. Suriye topraklarındaki 'Barış Pınarı' bölgesinde görev yapan şehidin kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt'un da kardeşinin cenazesine eşlik ederek Antalya'ya geleceği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedilecek.

GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ

Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken kısa süre önce geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenildi.