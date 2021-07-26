Son dakika haberleri... AOÇ'deki yangının şüphelisi adli psikiyatri hastanesine sevk edildi - Son Dakika

Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına, karadan ve havadan müdahale edilmişti.

Ankara 'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangının şüphelisi, Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

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