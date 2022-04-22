Son dakika haberleri | AP, ETA'nın adam öldürme eylemlerinin "insanlığa karşı suç" diye tanınmasını önerdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AP, ETA'nın adam öldürme eylemlerinin "insanlığa karşı suç" diye tanınmasını önerdi

22.04.2022 11:11
Son dakika haberleri | AP, ETA'nın adam öldürme eylemlerinin "insanlığa karşı suç" diye tanınmasını önerdi

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Parlamentosu (AP), İspanya'da 1958-2018 yıllarında aktif olan ve Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA terör örgütünün adam öldürme eylemlerinin "insanlığa karşı suç" olarak tanınması yönünde İspanya'ya öneride bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), İspanya'da 1958-2018 yıllarında aktif olan ve Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA terör örgütünün adam öldürme eylemlerinin "insanlığa karşı suç" olarak tanınması yönünde İspanya'ya öneride bulundu.

AP'nin Dilekçeler Komitesi'nde kabul edilen ve İspanya devletine öneri niteliği taşıyan raporda, ETA tarafından işlendiği tahmin edilen ancak faili meçhul olan 379 cinayetle ilgili soruşturmaların, zaman aşımına uğrasa bile açıklığa kavuşuncaya kadar devam ettirilmesi talep edildi.

Bu tip suçlar için "ne zaman aşımı ne de herhangi bir af uygulanabileceği" görüşünü savunan Komite, İspanyol devletindeki yetkili kurumların, Ceza Hukuku'nun yoruma açık olan paragrafları dikkate alınarak ETA'nın terör suçlarının insanlığa karşı suç olarak tanınması yönünde tavsiye niteliğinde karar aldı.

İspanya'da ana muhalefette bulunan sağ görüşlü Halk Partisine (PP) bağlı olup mevcut durumda AP Dilekçeler Komitesi Başkanı olan Dolors Montserrat, bu kararı "tarihi bir olay" olarak tanımladı.

Basına açıklama yapan Montserrat, AP'nin siyasi grupların büyük çoğunluğunun desteğiyle alınan bu kararla, terör mağdurlarına karşı desteğini "sağlam ve güçlü bir şekilde" gösterdiğini, teröristleri de en katı dille cezalandırdığını söyledi.

İspanya'da Ceza Hukuku'nda yapılan bir değişiklikle 2004 yılından önce gerçekleşen ETA eylemlerinin insanlığa karşı işlenmiş suç olarak yargılanması kaldırıldığından, AP'nin aldığı karar bu ülkedeki yasalara uymuyor.

Nisan 2017'de silah bırakma, Mayıs 2018'de ise kendini feshetme kararı alan ETA'nın 60 yıl süren terör eylemlerinde 850'den fazla kişi öldü ve 3 binden fazla kişi yaralandı.

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Avrupa Parlamentosu, İspanya, Terör, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AP, ETA'nın adam öldürme eylemlerinin 'insanlığa karşı suç' diye tanınmasını önerdi - Son Dakika


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