Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

18.12.2020 10:09
Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN (İHA) – Mersin'de bir hafta önce 5 katlı bir apartmanın boşluğuna düşen ve vatandaşlar tarafından yiyecek atılarak beslenen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de bir hafta önce 5 katlı bir apartmanın boşluğuna düşen ve vatandaşlar tarafından yiyecek atılarak beslenen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, apartman boşluğuna düşen yaramaz kedi için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan yaramaz kedi bir süre sonra apartman boşluğuna düştü.Düştüğü yerde bir hafta mahsur kalan kedi, bina sakinlerinin attığı yiyeceklerle beslendi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar kediyi düştüğü yerden kendi imkanları ile kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kediyi kurtarmak için bir itfaiye personeli, apartman boşluğuna ip yardımıyla indi. Kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinden ilk etapta korkan kedi, uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Kediyi elindeki çuvala koyan itfaiye personeli, daha sonra ip yardımıyla yukarıdaki ekiplere ulaştırdı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi kurtarıldıktan sonra bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mersin, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Apartman boşluğunda bir haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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