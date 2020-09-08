Son dakika haberleri | Apartman yangını ile ilgili görüntüler facianın ucuz atlatıldığını ortaya koydu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Apartman yangını ile ilgili görüntüler facianın ucuz atlatıldığını ortaya koydu

Son dakika habere göre Apartman yangını ile ilgili görüntüler facianın ucuz atlatıldığını ortaya koydu İZMİR'in Bayındır ilçesinde, zemin kattaki işyerinden başlayıp 4 katlı apartmanın alev topuna dönüştüğü yangınla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler, facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.

Son dakika haberleri | Apartman yangını ile ilgili görüntüler facianın ucuz atlatıldığını ortaya koydu, System.String[]

Apartman yangını ile ilgili görüntüler facianın ucuz atlatıldığını ortaya koydu
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, zemin kattaki işyerinden başlayıp 4 katlı apartmanın alev topuna dönüştüğü yangınla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler, facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu. Anne ile çocuğunun hafif yaralandığı yangın çıktıktan sonra olay yerine giden Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in bazı kişilerin apartmanda mahsur kalabilecekleri endişesiyle çaba sarf ettiği görüldü. Demirezen'in bu çabaları görüntüleri sosyal medyada izleyen ilçe halkının takdirini kazandı.
Bayındır ilçesinde, geçen Cumartesi günü 4 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bayındır Belediyesi İtfaiye ekipleri yetersiz kalınca, yakın çevredeki Torbalı ,Tire, Ödemiş ilçe belediyelerinden de takviye istendi. Yangın ihbarı öğrenen Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen de bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yangın müdahale ettiği sırada, Başkan Demirezen apartmanda bulunan vatandaşların kurtarılması için yoğun çaba gösterdi. Bir yandan itfaiye ekiplerinde merdivenli araç talep eden Başkan Demirezen, diğer yandan da apartmanda yakınları bulunan vatandaşları teselli etti. Alevler apartmanı sardığı sırada apartmanda mahsur kalan bir anne ile bebeği kurtarıldı. Yangında 4 katlı bina tamamen yanarak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
GÖRÜNTÜLER FACİAYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Yangından 2 gün sonra ortaya çıkan ve sosyal medyada yer alan görüntülerde sadece anne ile kızının hafif yaralandığı kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Binanın alevler içerisinde kaldığı görüntülerde facianın ucuz atlatıldığı değerlendirilirken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in yoğun çabası, binada mahsur kalanların olabileceği endişesiyle itfaiyeden merdiven istediği görüldü. Yangın sona erinceye kadar olay yerinden ayrılmayan ve ekiplerden içeride kimsenin bulunmadığı bilgisini alınca rahat nefes alan Başkan Demirezen'in bu çabası, sosyal medyada görüntüleri izleyen ilçe halkının büyük takdirini kazandı.
'CANLARI VE MALLARI BİZE EMANET'
Başkan Demirezen, Bayındırlıların hem malının hem de canının kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Yangın hepimizi çok korkuttu. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Yangından kurtarılan anne ve bebeğin durumu da gayet iyi. Sayın Kaymakamımızla birlikte, tüm hemşehrilerimizle birlikte itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştık. Yangın zor da olsa kontrol altına alındı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle kötü bir olay yaşanmaz" dedi.

Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 01:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Apartman yangını ile ilgili görüntüler facianın ucuz atlatıldığını ortaya koydu - Son Dakika

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