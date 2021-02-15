Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Kılıçarslan Mahallesi Müderris Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın son katındaki kullanılmayan bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca yangın çıkan evin karşısındaki dairede bulunan 1 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika