Son dakika haberleri: - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberleri: - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

22.01.2021 12:50

Son dakika haberler... - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan ayakkabı hırsızlığı olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

- Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan ayakkabı hırsızlığı olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Biri kadın, biri erkek iki şahıs ayakkabıları alıp hızla kaçtı..

Olay Sinanbey Mahallesi Mesudiye Sokağı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz kimlikleri meçhul biri kadın, biri erkek iki kişi apartmana geldi. Üst katta çıkan şahıslar evlerin önünde bulunan ayakkabıları alıp hızla apartmandan çıktı. O anlar saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evlerinden çıkan vatandaşlar ayakkabılarının olmadığını görünce şok oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ayakkabıların çalındığı gören apartman sakinleri polise haber verdi. Polis zanlıları arıyor.

Son dakika haberleri: - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: - Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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