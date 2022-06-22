Apartmandan el arabası ve demir hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Apartmandan el arabası ve demir hırsızlığı kamerada

22.06.2022 14:54
Apartmandan el arabası ve demir hırsızlığı kamerada

Apartmandan el arabası ve demir hırsızlığı kameradaANKARA'da bir şüpheli, girdiği apartmandan yaklaşık 60 kilo demir ile el arabası çaldı.

Apartmandan el arabası ve demir hırsızlığı kamerada

ANKARA'da bir şüpheli, girdiği apartmandan yaklaşık 60 kilo demir ile el arabası çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe Kızılay'da meydana geldi. Gece saatlerinde Bayındır Sokak'taki Uyum Apartmanı'na gelen kimliği belirsiz kişi, apartman görevlisinin evini kontrol ettikten sonra önce kapı önündeki 50 kiloluk 2 demiri dışarı çıkardı. Ardından demirleri taşımak için apartmandaki el arabasını da alan hırsız, daha sonra otoparktaki 2 demiri daha söktü. Ardından tüm demirleri el arabasına yükleyen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Ertesi gün demirlerin olmadığını fark eden apartman görevlisi Harun Kantar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntüye yansıyan olayda, şüphelinin el arabasıyla demirleri götürdüğü görüldü. Kantar, polise giderek şikayette bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Apartman görevlisi Kantar, "Akşam saatlerinde kamera kayıtlarını izleyerek olayı gördüm. Demirlerin yaklaşık 2 bin liralık bir maliyeti var. O kişiyi hiç tanımıyoruz. Polise şikayette bulunduk. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmandan el arabası ve demir hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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