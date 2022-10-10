Darp edildiği iddia edilen genç kız 4. kattan atlayarak ağır yaralandı - Son Dakika
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Darp edildiği iddia edilen genç kız 4. kattan atlayarak ağır yaralandı

10.10.2022 15:09

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından atlayan genç kız, park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Görgü tanıkları atlamadan önce genç kızın tartıştığı kişiler tarafından darp edildiğini ifade etti. Genç kızı darp ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Beyşehir Dalyan Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda saat 04.00 sıralarında polis merkezine gelen, "darp edilen bir genç kızı zorla bir araca bindirmeye çalışıyorlar" şeklindeki ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri, 4 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden ağlayarak kendisini aşağıya atacağını söyleyen genç kızı görünce, durumu merkeze bildirerek itfaiye ve ambulans talebinde bulundu.

Apartmanın 4'üncü katından atlayan genç kız yaralı kurtuldu

"GELMEYİN ATLARIM"

Genç kızı ikna etmeye yönelik çabalar sürerken genç kızın "gelmeyin, atlarım" sözü üzerine polis ekipleri sokaktan görüş mesafesinde uzaklaşırken, ardından pencereden aşağıya sarkan genç kız kendini bir anda aşağıya bıraktı. Tutunduğu pencere pervazından yorulunca ellerini bırakan genç kız, aşağıdaki katlarda bulunan pencere pervazına çarptıktan sonra sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin arka camının üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kız, adrese gelen olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Apartmanın 4'üncü katından atlayan genç kız yaralı kurtuldu

ATLAMADAN ÖNCE DARP EDİLMİŞ

Genç kız, acil servisteki müdahalenin ardından vücudunda bulunan kırıklar sebebiyle hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya nakledildi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve sonradan savcılığın izni üzerine çilingirle kapısı açılan dairede incelemelerde bulundu. Görgü tanığı olan komşularının verdiği ifade doğrultusunda, 1' kadın 2 kişi ifadesi alınmak üzere ekiplerce karakola götürüldü. Görgü tanıkları, öğrenci olduğunu belirttikleri 21 yaşındaki S.Ç. ile bazı kişiler arasında olayın öncesinde tartışma yaşandığını ve genç kızın darp edildiğini gördüklerini öne sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Apartmanın 4'üncü katından atlayan genç kız yaralı kurtuldu
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darp edildiği iddia edilen genç kız 4. kattan atlayarak ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Darp edildiği iddia edilen genç kız 4. kattan atlayarak ağır yaralandı - Son Dakika
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