KUALA Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede üye ülkeler olarak karşılıklı iş birliğine devam edeceklerini açıkladı.

Malezya'nın ev sahipliğinde internet ortamında gerçekleşen 2020 APEC Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yayımlanan 2020 Kuala Lumpur Bildirisi'nde, Kovid-19 salgınının küresel ekonomik etkilerine karşı yapılması gerekenler değerlendirildi.

Bildiride, Kovid-19'un, APEC ülkeleri için şimdiye kadar eşi görülmemiş bir zorluk olduğu belirtilerek, "Salgınla mücadele ederek olumsuz etkilerini yatıştırmak, ticaret ve yatırımda ilerlemeyi sağlamak, dijital ekonomi ve teknoloji aracılığıyla kapsayıcı ekonomiyi temin etmek, yenilikçi ve kapsayıcı sürdürülebilirliği teşvik etmek ve bölgedeki ekonomik paydaş katılımlarını güçlendirmek konularında birlikte çalışma kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

APEC bölgesindeki ekonomik toparlanmanın finansal teşvik hamleleriyle mümkün olacağının vurgulandığı bildiride, "Uzun dönemli ekonomik büyümeyi sağlamak için finansal sürdürülebilirlik ve şeffaf politikaların gerekliliğinin altını çiziyoruz." denildi.

Bildiride liderlerin, bölge ülkelerinin ekonomik geleceğinin planlarının çizildiği "APEC 2040 Putrajaya Vizyonu"nu benimsediği ifade edildi.

Putrajaya Vizyonu ile APEC ekonomilerinin 2040'da dışa açık, dinamik, dirençli ve huzurlu bir hale gelmesi hedeflendiği açıklandı.

2020 APEC Zirvesi kapsamında dün Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in açılışını yaparak başlattığı Ekonomi Liderleri Görüşmesi'ne, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere APEC üyesi 21 lider katılmıştı.

2021 APEC Zirvesine Yeni Zelanda ev sahipliği yapacak

Görüşmenin sonunda Malezya Başbakanı Muhyiddin, zirve ev sahipliğini Yeni Zelanda Başbakanı internet ortamında Jacinda Ardern'e devretmişti.

Bu sene Kovid-19 nedeniyle ilk defa sanal ortamda düzenlenen APEC Zirvesi, gelecek sene Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde yine sanal ortamda yapılacak.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.